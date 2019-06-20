Сария Сабурская: В Татарстане не зафиксированы случаи третирования подростками родителей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Татарстане не зафиксированы случаи жалоб родителей на то, что их третируют дети-подростки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«К нам таких обращений не поступало, и в системе («Глонасс-112» – прим. Т-и) таких запросов тоже нет», – подчеркнула спикер. И напомнила, что специалисты помогают неблагополучным семьям урегулировать существующие конфликты.

По словам Сабурской, одной из целей проведения горячей линии для неблагополучных семей является получение перечня существующих проблем. Затем будут предприняты усилия по их решению.

Горячая линия для неблагополучных семей завтра, 21 июня, будет работать в Татарстане. Телефон горячей линии – 8 (843) 236-00-71. Звонки будут приниматься с 9 до 16 часов.

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