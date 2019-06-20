Минтруд РТ: В Татарстане снижается число семей, находящихся в социально опасном положении

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Татарстане наблюдается тенденция к снижению количества семей, находящихся в социально опасном положении. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор Республиканского ресурсного центра Минтруда РТ Марина Горшунова.

«На 1 июня на межведомственном учете состоят 1250 неблагополучных семей, в которых проживают 2 тыс. 542 несовершеннолетних. По республике имеется тенденция к снижению числа семей, находящихся в социально опасном положении», – пояснила представитель Министерства труда, занятости и социальной защиты региона.

Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская в свою очередь заметила, что в дополнение к базе неблагополучных семей будет создан банк данных по пожилым людям, находящимся в социально опасном положении.

Завтра, 21 июня, в Татарстане будет работать горячая линия для неблагополучных семей. Телефон горячей линии – 8 (843) 236-00-71. Звонки будут приниматься с 9 до 16 часов.

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