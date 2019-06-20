Путин: В 2019 году индексация пенсий составила 7,05% на фоне инфляции в 4,3%

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Правительство РФ будет следить за уровнем пенсий в стране и принимать меры для их своевременной индексации. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Обеспечение пенсионеров нормальным доходом – это один из приоритетов государства, и, безусловно, мы будем за этим следить. В этом году индексация страховых пенсий по старости составила 7,05% при инфляции прошлого года 4,3%», – сказал Путин. «С 1 апреля текущего года мы повысили на 2% государственные и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума пенсионеров. С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%», – добавил он.

Президент РФ отметил, что индексация пенсий в стране происходит с ростом реальной зарплаты и повышением денежного довольствия военнослужащих.

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