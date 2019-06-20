(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Челнах осудили предпринимателя, который покупал у полицейского сведения об умерших людях, сообщили «Челнинские известия».

«Набережночелнинский суд рассмотрел дело бизнесмена, который приобретал у сотрудника полиции информацию об умерших. Еще до появления правоохранителей мужчина приезжал на место и предлагал родственникам свои услуги», – рассказали в издании.

Правоохранители установили десять фактов передачи денег за информацию, которая обходилась предпринимателю в одну тысячу рублей.

Суд признал его виновным в мелком взяточничестве и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

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