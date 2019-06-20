Путин: В 2019 году поддержка сельхозотрасли выросла до 303 млрд рублей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Объем поддержки российских сельхозпроизводителей в текущем году по сравнению с прошлым вырос на 49 млрд рублей. Об этом рассказал Президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии.

«Общий объем поддержки сельхозотрасли в прошлом году был 254 млрд рублей, в этом году он 303 млрд рублей, имея в виду и поддержку экспорта», – сообщил Путин.

Финансирование получили как крупные агрохолдинги, так и малые фермерские хозяйства, пояснил Президент России: «Из всего объема этой поддержки 45% приходятся на крупные хозяйства, а на фермерские хозяйства – 16%».

При этом Владимир Путин заметил, что фермеры стали органичной частью сельского хозяйства страны, а объем финансирования их хозяйств превышает объем рынка, который они занимают: «Объем рынка, который занимают фермеры (они все больше дают продукции) – 12%. Это означает, что объем поддержки фермеров больше рынка, который они занимают».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фермеры Татарстана получат гранты на общую сумму 350 млн рублей.

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