Путин: Средняя зарплата в России за 2 года выросла c 33,2 до 45 тыс. рублей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Рост экономики и выполнение «майских указов» позволило увеличить среднюю зарплату в экономике России до 45 тыс. рублей за последние два года. Об этом сообщил Президент России в эфире программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

«Что касается заработных плат, смотрите, что там происходит. Рост есть и в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году была начисленная заработная плата в экономике 33 с небольшим, 33,2 тысячи, а в этом году уже почти 44, последние данные в последнем месяце – 45 тысяч рублей», – сказал Путин.

Президент РФ почеркнул, что речь идет именно о среднем показателе, поскольку зарплаты в России отличаются в зависимости от региона и отрасли, в которой работает россиянин. «По реальной заработной плате. Она считается по темпам роста. В 2018 году темп роста был 8,5%, сейчас у нас 2, в мае посчитали – вроде 2,8%», – уточнил Путин.

Рассуждая о причинах роста зарплат, Президент РФ отметил, что это связано с восстановительным ростом экономики и исполнением указов 2012 года. Кроме этого на рост реальных зарплат повлияли и меры Правительства России. «Мы, как я уже говорил, повысили минимальный уровень размера оплаты труда, повысили его до прожиточного минимума. Кстати говоря, в первом случае при повышении заработной платы это коснулось 44 миллионов человек. Так или иначе, много или мало люди получали, но повышение коснулось 44 миллионов человек. Потом повышение МРОТа – это еще 3,7 миллиона человек коснулось», – подчеркнул Путин.

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