СХПК в Зеленодольском районе выплатил своим работникам почти 1,5 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе сельскохозяйственный производственный кооператив «Кугеевский» выплатил 14 работникам 14,4 млн рублей, погасив задолженность по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

«В ходе проведенной работы по погашению задолженности по заработной плате, в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, погашена задолженность по заработной плате на предприятии Зеленодольского муниципального района», — говорится в сообщении.

Ведомство продолжает сотрудничать с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, налоговыми и правоохранительными органами, чтобы обеспечивать соблюдение трудовых прав работников: их труд должен полностью и своевременно оплачиваться.

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