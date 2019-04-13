Путин о тарифах на вывоз мусора: «Я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин попросит Федеральную антимонопольную службу обратить внимание на повышение тарифов на вывоз мусора. Об этом он заявил в ходе ежегодной прямой линии в ответ на вопрос жителя Омской области.

«Я обязательно попрошу ФАС, чтобы они обратили на это внимание», – подчеркнул Президент РФ.

При этом глава государства отметил, что до начала «мусорной реформы» никто не считал, во сколько обходится вывоз мусора.

К тому же, добавил он, теперь приходится увозить отходы подальше от населенных пунктов: «Сегодня никто не хочет, чтобы рядом были какие-то свалки или полигоны. Значит, приходится везти мусор подальше, а это тоже деньги».

Путин добавил, что в России существует долгосрочная программа по переработке мусора: «Она рассчитана на несколько лет, она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора и общий объем финансирования чуть больше 300 млрд рублей. Примерно одна треть – из бюджета, всё остальное – это средства, которые должны быть привлечены из бизнеса».

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