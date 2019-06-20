Татар-информ

20 июня 2019, 13:50

Экономика и финансы

Путин о проблеме с ипотекой для многодетных семей: «Это реальная ошибка Правительства России»

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Экономика и финансы

Путин о проблеме с ипотекой для многодетных семей: «Это реальная ошибка Правительства России»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Банки отказывались давать ипотеку многодетным под 6%, потому что Минфин не выделил достаточную компенсацию, объяснил Президент.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Президент России Владимир Путин назвал ошибкой Правительства РФ закладку недостаточной суммы на компенсацию банкам ипотеки для семей с детьми в 6%. Таким образом Президент ответил на вопросы граждан о том, что не все банки согласны выдавать ипотеку многодетным семьям под льготный процент и в законе не учтена покупка вторичного жилья по программе ипотеки для многодетных. 

«Для семей, у которых появился второй и третий ребенок, должна быть обеспечена льготная ипотека в объеме 6%... Людям трудно решить, или проблема не решается с банками. На 6% не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы. Это реальная ошибка Правительства России, соответствующих структур. Минфин не выделил достаточно ресурсов для компенсации банкам на эти цели», — пояснил Путин.

Проблему не удавалось решить ранее, поскольку Правительство не выделяло необходимых ресурсов, однако в ближайшем будущем граждане увидят положительные изменения.

«Эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы, надеюсь, что в ближайшее время все это будет видно на практике», — подытожил Путин.

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