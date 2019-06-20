В Татарстане 21 июня заработает горячая линия для неблагополучных семей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Завтра, 21 июня, в Татарстане будет работать горячая линия по выявлению неблагополучных семей. Каждый житель республики сможет обратиться с жалобами к специалистам аппарата уполномоченного по правам человека в РТ. Об этом рассказала омбудсмен Татарстана Сария Сабурская на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Завтра мы организуем работу горячей линии в целях осуществления мониторинга и профилактики ситуаций, связанных с неблагополучием в семье, включая оставление без присмотра детей и пожилых граждан, разные формы насилия в отношении женщин и детей внутри семьи и конфликты на бытовой почве», – пояснила уполномоченный по правам человека в РТ.

Граждане смогут обратиться к специалистам по следующему телефону: 8 (843) 236-00-71. Звонки будут приниматься с 9 до 16 часов.

На обращения жителей Татарстана будут отвечать специалисты аппарата уполномоченного по правам человека, представители объединения женщин – депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт - Милосердие», сотрудники Минтруда республики и МВД по РТ, а также прокуратуры региона.

По итогам работы горячей линии специалисты должны будут определить наиболее актуальные проблемы неблагополучных семей и найти способы их решения.

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