(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео, как в Татарстане у грузовика железными листами срезало кабину. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

На видео видно, что из кузова большегруза, предположительно, на большой скорости, вырвались железные листы, пробив обшивку прицепа. Металл отделил кабину грузового авто у основания, она отлетела на несколько метров и перевернулась.

Очевидцы сообщают, что авария произошла неподалеку от Казани. Обстоятельства ДТП уточняются.

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