Путин: МЧС России до конца года выделят 4,3 млрд рублей для повышения зарплат

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В ближайшие два года МЧС России будет выделено около 12,3 млрд рублей для увеличения зарплат сотрудников. Из этой суммы 4,3 млрд рублей ведомство получит уже до конца года. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«В МЧС сложилась не самая лучшая ситуация. Буквально в последние несколько месяцев мы с министром Зиничевым об этом много раз говорили, он постоянно ставил вопрос в Правительстве РФ на этот счет, и решение принято: в этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату сотрудникам до 24 тыс. рублей примерно», — сказал Путин. «На следующий год предусмотрено двумя траншами по полугодию — 8 млрд за год. Соответственно зарплата должна вырасти где-то до 32 тыс. рублей», — добавил он.

Во время передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным» пожарный из Калининградской области пожаловался, что его зарплата составляет 16 тыс. рублей, а у некоторых его коллег — и вовсе 12-13 тыс. рублей.

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