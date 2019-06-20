В Казанской агломерации начался ремонт дорог в рамках нацпроекта на 30 объектах из 81

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казанской агломерации по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт на 30 объектах из 81. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

В этом году Татарстан участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в состав которого вошел реализуемый с 2017 года в Казанской и Набережночелнинской агломерациях федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», напомнил замминистра. «Ремонтные работы на объектах ведутся. Планируем завершить их к 1 ноября», – добавил он.

По словам Артема Чукина, в Казанской и Набережночелнинской агломерациях с момента реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» уровень нормативного состояния основных магистралей вырос на 15%. «То есть начинали с норматива 65% по Казанской агломерации, а сегодня – 81,5%. К концу году придем к показателю 83,3%. По Набережночелнинской начинали с 61%, к концу года выйдем на 78%», – подчеркнул он.

В текущем году при реализации нацпроекта в Казани планируется отремонтировать 47,3 км автомобильных дорог. Общая сумма финансирования на этот год по Казанской агломерации составляет 2,35 млрд рублей, из них 1,35 млрд рублей – средства федерального бюджета, а 1 млрд – республиканского. В том числе 203,7 млн рублей будут направлены на установку светофоров, дорожных знаков и ограждений безопасности, а также на устройство искусственных неровностей.

Помимо Казанской и Набережночелнинской агломераций в национальный проект входит и Нижнекамская агломерация. «В целом предусмотрено увеличение доли дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50% к концу 2024 года. В этом году в рамках проекта в трех агломерациях предусмотрен ремонт 173 объектов дорожной сети общей протяженностью 205,8 км», – отметил Артем Чукин.

В частности, 82 объекта протяженностью 108,3 км расположены на дорогах регионального значения, 81 (47,3 км) – в Казани, по пять объектов – в Набережных Челнах (40,9 км) и Нижнекамске (9,3 км).

Общая сумма финансирования нацпроекта на 2019 год составляет более 5 млрд рублей. На данный момент ремонт выполняется на 91 объекте.

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