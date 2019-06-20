Татар-информ

20 июня 2019, 14:09

Происшествия

Предприниматель из Елабуги лишился 165 тысяч рублей при попытке купить в Сети шины для авто

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Происшествия

Предприниматель из Елабуги лишился 165 тысяч рублей при попытке купить в Сети шины для авто

Интернет-аферист обманул мужчину, попросив внести предоплату за автомобильную резину.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Предприниматель из Елабуги лишился 165 тысяч рублей при попытке купить в Сети шину для авто, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«34-летний мужчина рассказал, что нашел в Интернете объявление и связался с продавцом. Обговорив условия сделки, он перечислил на счет афериста 164 тысячи 800 рублей, после чего лжепродавец перестал выходить с ним на связь», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Правоохранители выяснили, что злоумышленник звонил из Москвы.

 

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