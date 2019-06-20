Путин: Инфляция в России ниже 5%, доходы россиян начали расти

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Правительству РФ удалось сократить рост инфляции, который был вызван в том числе повышением НДС с 18 до 20%. В результате начали расти реальные доходы населения. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция ушла, уже, по последним данным, позавчерашним, по-моему, ниже 5% опустилась, и доходы начали восстанавливаться…» – сказал Путин. «Поэтому в целом, пока, во всяком случае, то, на что мы рассчитывали, и то, как мы планировали организовать работу, это действует», – добавил он.

Президент России напомнил, что в начале 2019 года Правительству РФ пришлось пойти на повышение НДС с 18 до 20%, чтобы наполнить государственный бюджет. «К сожалению, пришлось пойти на такие не очень, скажем, приятные меры, но мы изначально рассчитывали, что это может и обязательно приведёт к неблагоприятным, условно, последствиям на очень короткий промежуток времени. В целом Правительство, Центральный банк оказались правы, и на полгода у нас, к сожалению, подросла инфляция», – пояснил Путин.

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