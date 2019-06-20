(Набережные Челны, 20 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах «ГАЗель» врезалась в опору моста, сообщает челнинская Госавтоинспекция.

ДТП произошло накануне на проспекте Дружбы Народов. Водитель мини-грузовика «ГАЗ», двигаясь в сторону улицы Машиностроительная, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и врезался в опору моста.

В результате столкновения пострадал водитель, который с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и перелом левого предплечья доставлен в БСМП.

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