(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Завтра, 21 июня, часть жителей Ново-Савиновского района Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 8 до 17 часов не будет электроэнергии в домах №№ 7, 9 и 11 по улице Чуйкова.

Причинами отключения света станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, информирует пресс-служба Сетевой компании.

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