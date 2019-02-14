Малыша, родившегося с внутренними органами наружу, прооперировали в ДРКБ

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). В Детской республиканской клинической больнице казанские врачи прооперировали малыша из Йошкар-Олы, который родился с внутренними органами наружу.

Мальчик появился на свет с редким отклонением, которое встречается в одном из 10 тыс. случаев. Гастрошизис – аномалия развития, при которой из брюшной полости выходят внутренние органы (петли тонкой и толстой кишки, желудок, печень, у девочек – матка и придатки).

Месячного ребенка доставили в ДРКБ из Республики Марий Эл с подозрениями на дополнительное отклонение – непроходимость кишечника.

«Если говорить о классическом течении гастрошизиса, то погружение органа в брюшную полость проводится в один этап, сразу после рождения. Иногда брюшная полость является слишком малой, чтобы поместить туда весь кишечник, поэтому оперативное вмешательство проводится в несколько этапов, в короткий промежуток времени», – отметил детский хирург ДРКБ Андрей Подшивалин.

Сегодня врачи ДРКБ проводят этапные операции по погружению кишечника в брюшную полость.

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