В Казани к WorldSkills 2019 отремонтируют дороги и внутриквартальные проезды на 2,6 млрд рублей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills запланирован ремонт автодорог и внутриплощадочных проездов образовательных учреждений на основных маршрутах передвижения участников и гостей. Работы будут проведены на 131 объекте на сумму 2,6 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Татарстан третий год участвует в федеральном проекте “Безопасные и качественные дороги”. В текущем году по нацпроекту “Безопасные и качественные автомобильные дороги” включены работы по Нижнекамской агломерации. Более того, в Казани запланировано проведение чемпионата мира WorldSkills, поэтому на ремонтные работы дополнительно выделено 2,6 млрд рублей. В нормативное состояние по линии подготовки к WorldSkills будет приведен 131 объект», – рассказал замминистра.

Чукин уточнил, что планируется отремонтировать внутриквартальные подъезды, а также подъезды к образовательным учреждениям и дороги по маршруту движения клиентских групп.

К выполнению строительно-монтажных работ уже приступили на 81 объекте, в целом они выполнены более чем наполовину – на 50,5%.

WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В состязаниях примут участие более 1,3 тыс. конкурсантов в возрасте до 25 лет из 67 стран. Они продемонстрируют свое мастерство в 56 компетенциях.

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