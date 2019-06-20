В ОЭЗ «Алабуга» прокомментировали трагедию, в которой рабочий погиб в колодце в Елабуге

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В пресс-службе ОЭЗ «Алабуга» прокомментировали трагедию, в которой рабочий погиб в колодце в Елабуге.

«В процессе аварийно-ремонтных работ на районных очистных сооружениях Елабужского района произошел инцидент. Один человек погиб. На месте работают все соответствующие службы. Создана комиссия под председательством генерального директора АО «ОЭЗ ППТ Алабуга» Т. Н. Шагивалеева. Родственникам погибшего будет оказана вся необходимая помощь», – рассказали в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга», на балансе которой находится местный водоканал.

Известно, что из-за отравления газом пострадал еще один человек. Его удалось спасти благодаря слаженной и грамотной работе двух елабужских спасателей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что смертельное отравление газом получил мужчина во время чистки колодца в Елабужском районе. Трагедия произошла днем 19 июня в деревне Колосовка, рядом с районными очистными сооружениями.



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