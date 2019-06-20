Динара Прокопьева

20 июня 2019, 12:08

Экономика и финансыОфициальная хроника

Минниханов: Выйти на 5 млрд рублей чистой прибыли – задача «Ак Барс» Банка на этот год

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Экономика и финансыОфициальная хроника

Минниханов: Выйти на 5 млрд рублей чистой прибыли – задача «Ак Барс» Банка на этот год

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ напомнил, что «Ак Барс» Банк является опорным банком республики.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). «Ак Барс» Банк должен выйти на 5 млрд рублей чистой прибыли по итогам текущего года. Такую задачу поставил Президент РТ Рустам Минниханов на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ак Барс Банк».

«Последние три года банк показывает стабильный рост финансовых результатов, сейчас важно сохранить позитивную динамику. Банк должен оставаться эффективным и надежным, необходимо работать над снижением операционных издержек. Это резерв для повышения прибыли», – заметил Президент Татарстана.

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«Основная задача на 2019 год – выйти на 5 млрд рублей чистой прибыли», – подчеркнул он. При этом по итогам 2018 года прибыль финансовой организации выросла в 3,4 раза – до 2 млрд 710,6 млн рублей.

Минниханов назвал «Ак Барс» Банк лидером банковской отрасли республики и отметил, что он входит в топ-20 российских банков. Вместе с тем Президент дал несколько поручений: совместно с Гарантийным фондом РТ проработать запуск быстрых микрокредитов со сроком рассмотрения не более трех дней для малого и среднего бизнеса, а также активно включиться в работу по переходу на эскроу-счета.

«Ак Барс» Банк является опорным банком республики, в связи с чем его стабильность и надежность важны для всего Татарстана, заключил Рустам Минниханов. 

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