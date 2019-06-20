Конкурс на лучшего инженера Татарстана пройдет по 12 компетенциям

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). I республиканский конкурс «Инженер года» пройдет в Татарстане по 12 компетенциям. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов.

«Конкурс “Инженер года“ был разработан по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова после посещения предприятия “Вакууммаш“, на котором [ректор КНИТУ (КХТИ)] Сергей Юшко и директор предприятия [Евгений Капустин] инициировали создание данного движения в Татарстане», – пояснил замминистра.

Конкурс рассчитан не только на инженеров-разработчиков, но и на линейных инженеров. Их задачей на заочном этапе будет презентовать себя как востребованных специалистов, благодаря которым на их предприятиях обеспечено бесперебойное функционирование технического процесса. «Критерии оценки заявок различны. Где-то может быть новизна, где-то – практическая значимость», – отметил председатель Союза молодежи предприятий и организаций РТ Айдар Сагетдинов.

В конкурсе могут принять участие студенты высших учебных заведений, молодые специалисты и опытные инженеры. От одной организации вправе подать заявку не более трех участников. Состязание будет включать два этапа – заочный и очный. Прием заявок завершится 10 июля. Экспертам предстоит оценить их по десяти критерием. На очном этапе предусмотрен двухдневный выездной семинар, включающий мастер-классы, тренинги, тестирование и защиту работ.

Конкурс завершится награждением лауреатов в октябре 2019 года. Торжественная церемония пройдет в Казанском Кремле при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова. Победители получат возможность стажировки на крупнейших предприятиях, причем не только России, но и других стран.

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