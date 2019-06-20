Обращающихся в исламский call-центр ДУМ РТ интересуют религиозные вопросы и справочная информация

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Обращающихся в исламский call-центр ДУМ РТ «Даруль-ифта» интересуют религиозные вопросы и справочная информация. За месяц работы центра в тестовом режиме поступило более 300 звонков, сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

При этом в центр обращались жители не только Татарстана, но и других регионов России – Башкортостана, Москвы, Омской, Оренбургской, Челябинской областей и иных субъектов Федерации. Это неудивительно, так как «Даруль-ифта» является единственным в стране мусульманским центром обработки вызовов с бесплатным федеральным номером.

Более 60% позвонивших в call-центр составляют мужчины. Средняя продолжительность разговора равняется двум-трем минутам, отмечают в ДУМ РТ.

Во время Рамадана мусульман в первую очередь интересовали порядок и особенности соблюдения поста, выплаты фитр-садака, фидья и закята. Теперь же звонящие задают вопросы о намазе, таляке, Судном дне, посте в месяц Шавваль, дозволенности риэлторской деятельности и так далее.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», исламский call-центр ДУМ РТ «Даруль-ифта» начал свою работу 6 мая этого года. Каждый желающий с 10 до 16 часов в будние дни может позвонить на номер 8 (800) 222-76-67 и получить ответ на свой вопрос, касающийся исламской тематики.

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