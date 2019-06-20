Победители I республиканского конкурса «Инженер года» смогут пройти стажировку за рубежом

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Победители I республиканского конкурса «Инженер года» получат возможность пройти стажировку за пределами России. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов.

«Информацию об основном призе мы пока раскрывать не будем. Но мы прорабатываем возможность поощрения лауреатов и дипломантов этого конкурса, победителей по всем номинациям возможностью выбора профессиональных стажировок – как в лучших университетах России, так и за рубежом», – сообщил спикер.

По словам замминистра, церемония награждения лауреатов конкурса пройдет в Казанском Кремле с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова. «Сегодня мы обсуждаем с Аппаратом Президента РТ награждение лучших инженеров республики в Казанском Кремле», – пояснил он.

Прием заявок на участие в I республиканском конкурсе «Инженер года» начался в мае. Он будет идти до 10 июля с возможностью продления. На сегодняшний день поступило уже более 100 заявок.

Состязание будет состоять из двух этапов – очного и заочного. На очном этапе участников ждет трехдневная сессия с экспертами из Москвы и Санкт-Петербурга. Итоги конкурса подведут осенью.

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