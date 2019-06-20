В Альметьевске планируют построить велодорожки и благоустроить территорию у двух памятников

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В ходе ремонта, строительства и реконструкции дорожно-уличной сети в Альметьевске планируют построить велодорожки и благоустроить территорию у памятников Тукаю и Чехову. Общая стоимость работ составит 298 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«По контракту мы являемся подрядчиком и с помощью торгов нанимаем субподрядчика, которому сможем доверить часть работ», – пояснила в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» специалист по закупкам ГУАД Альметьевска Алевтина Кострова.

Планируется строительство велодорожек на девяти улицах города и тротуаров на улице Маяковская. Также предполагается благоустройство территории у памятников Тукаю и Чехову, а также ремонт дорожной сети по улице Советская на участке от улицы Баруди до улицы Сулеймановой. Работы должны быть завершены к 30 сентября 2019 года.

«Финансироваться проект будет из собственных средств Городского управления автомобильных дорог Альметьевска. Оплата работы субподрядчика пройдет через казначейство», – отметила специалист.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 27 июня, подведение итогов состоится 1 июля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.