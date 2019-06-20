(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Житель Нижнекамска перечислил представившемуся сотрудником банка аферисту 180 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

«47-летний мужчина рассказал, что неизвестный представился сотрудником банка, в котором тот некогда брал кредит. Аферист заверил, что мужчине полагается компенсация, но сперва тот должен внести 188 тысяч рублей на счет», – рассказали в полиции.

Когда нижнекамец понял, что его обманули, аферист уже отключил телефоны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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