В Казанском Кремле прокомментировали проверку СК по обращению жителей Набережных Челнов к Путину

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Обеспечение участков для многодетных семей дорогами и инфраструктурой происходит постепенно в соответствии с федеральными и республиканскими инвестиционными программами. Такая работа уже проводится в микрорайоне «Подсолнухи» Набережных Челнов. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Что касается ситуации с микрорайоном ”Подсолнухи”, с момента заселения семей выполнены работы по строительству дороги, соединяющей поселок и Набережные Челны, произведено строительство водопровода, есть электроснабжение. Решение вопроса по обеспечению дорожной инфраструктурой будет решаться в соответствии со сложившейся практикой – в рамках совместной работы с федеральным центром, путем реализации инвестиционных программ», – сказала Галимова.

По ее словам, обеспечение многодетных семей земельными участками – это очень масштабная программа. На сегодняшний день в Татарстане проживают 56,4 тыс. многодетных семей. Земельные участки получили уже 33,2 тыс. из них. Вместе с оформлением земли поэтапно идет реализация инфраструктурных решений. Из всего объема выделенных участков грунтовыми дорогами сегодня обеспечены свыше 22 тыс. объектов.

«Вопросы обеспечения инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям, решаются в рамках федеральных и республиканских инвестиционных программ. Совокупный объем финансирования, требуемый для обеспечения инфраструктурой всех участков в Татарстане, составляет примерно 40 млрд рублей», – уточнила представитель Казанского Кремля.

Ранее Следком РТ начал проверку по сообщению, которое поступило на передачу «Прямая линия с Владимиром Путиным», об отсутствии дорог и необходимых коммуникаций в поселке для многодетных семей в Тукаевском районе. Как сообщила помощник руководителя СУ СК России по РТ Эльвира Газизова, в обращении сообщается, что семь лет назад многодетные семьи из города Набережные Челны получили участки в микрорайоне «Подсолнухи» в Тукаевском районе. Однако там до сих пор нет ни дорог, ни необходимых коммуникаций.

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