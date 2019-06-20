КАМАЗ подарил новую лабораторию техническому колледжу имени Виктора Поташова

(Набережные Челны, 20 июня, «Татар-информ»). КАМАЗ подарил лабораторию техническому колледжу имени Виктора Поташова, сообщает пресс-служба автогиганта.

В рамках инновационного образовательного проекта «Техническое образование для сообществ» (ТЕС) в Набережных Челнах на базе технического колледжа имени Поташова открылась новая лаборатория. В ней будут обучаться студенты, которые осваивают специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Техническая лаборатория представляет собой учебный класс, оснащенный рабочими местами. Для отработки навыков в арсенале студентов – семь новых двигателей Cummins. В дальнейшем лаборатория пополнится еще и коробками переключения передач производства ZF.

Пилотный инновационный образовательный проект рассчитан на три года. Его участниками стали 56 студентов первого курса колледжа, обучающиеся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Результатом проекта должно стать закрепление выпускников колледжа на производственных площадках и заводах Набережных Челнов.

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