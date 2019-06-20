Татар-информ

20 июня 2019, 10:48

Официальная хроника

Рустам Минниханов обсудил вопросы взаимодействия с главой Погрануправления ФСБ

Рекомендуем

Официальная хроника

Рустам Минниханов обсудил вопросы взаимодействия с главой Погрануправления ФСБ

Фото: tatarstan.ru

Вадим Митрейкин возглавляет Пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям с января 2019 года.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Вадимом Митрейкиным вопросы взаимодействия в ситуациях, связанных с государственной границей.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, во встрече также приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, секретарь Совета безопасности Татарстана Рафаиль Гильманов и начальник КПП «Казань-аэропорт» отряда пограничного контроля «Поволжье» Андрей Афанасьев.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° Ñ Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¤Ð¡Ð‘ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð¡Ð°Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ð²ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¸ Ð¡Ð°Ð¼Ð°Ñ€ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ‚ÑÐ¼, Ð³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð°Ð»-Ð¼Ð°Ð¹Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð’Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼ Ð’Ð»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ ÐœÐ¸Ñ‚Ñ€ÐµÐ¹ÐºÐ¸Ð½Ñ‹Ð¼

Генерал-майор Вадим Митрейкин руководит Пограничным управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям с января 2019 года. До этого его возглавлял генерал-майор Сергей Митюшин. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов проследит за «Прямой линией с Владимиром Путиным» и посетит конференцию «Единой России»
Новости дня
10:57
Следком изучает обстоятельства смертельного пожара в Бугульме, в котором погибли двое детей

По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания на кухне.

10:48
Рустам Минниханов обсудил вопросы взаимодействия с главой Погрануправления ФСБ

Вадим Митрейкин возглавляет Пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям с января 2019 года.

10:45
В Авиастроительном районе Казани с авто «Яндекс.Драйв» сняли колеса

Инцидент произошел напротив дома № 28 на улице Дементьева.

10:38
В Казани для финишеров чемпионата Европы по триатлону изготовят 800 медалей

На организацию чемпионата, который с 26 по 29 июля примет столица Татарстана, предполагается потратить около 14,5 млн рублей.

10:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о мерах против семейного неблагополучия

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:20
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о республиканском конкурсе «Инженер года»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:10
В 2020 году Казань примет конгресс спортивных вузов, в 2022-м – чемпионат мира по плаванию

О планах на столицу Татарстана после рабочей встречи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

09:58
Казань вошла в число лучших городов России для летних прогулок

Лидером рейтинга городов для пеших прогулок ожидаемо стала Москва.

09:46
Ирек Миннахметов: Сабантуй в Мингере будет самым лучшим в Татарстане и бесплатным

Главным событием праздника станет чемпионат мира по борьбе на поясах корэш.

09:28
Борьба с ядовитым борщевиком продлится в Нижнекамске до 5 июля

Нижнекамец сообщил в «Народный контроль» о том, что обнаружил заросли опасного сорняка на территории города.

09:02
СМИ: YouTube планирует создать отдельный сервис для детей
08:44
В России отзывают почти 200 автомобилей Chevrolet
08:33
На строительство участка Большого Казанского кольца Татарстану из бюджета РФ выделено 350 млн рублей

Соглашение на финансирование по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» подписано между Росавтодором и Татарстаном.

08:05
В Татарстане начнут создавать «Фабрику процессов» для обучения бережливому производству

Основу имитационной площадки заложат в 2019 году в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

07:49
В Бугульме на пожаре в частном доме погибли трехлетний мальчик и годовалая девочка

25-летнюю мать вытащили из горящего дома соседи еще до появления пожарных расчетов.

07:45
Минниханов проследит за «Прямой линией с Владимиром Путиным» и посетит конференцию «Единой России»

Глава российского государства сегодня ответит на вопросы жителей страны в прямом эфире федеральных каналов.

07:31
В России предложили ввести новый штраф для автомобилистов

Размер штрафа предлагается установить в размере до 2,5 тыс. рублей.

07:10
УНИКС простился с сенегальским форвардом

Ндур отыграл за УНИКС два последних сезона, начиная с 2017 года.

06:36
Более 1100 нижнекамских выпускников зажгут на набережной вместе с Lx24

Участников праздника ожидает вручение медалей, флешмобы, творческие номера, традиционный вальс.

05:10
Семья из Менделеевского района за победу в конкурсе «Растим помогая» выиграла экобокс для зелени

Теперь молодая семья в домашних условиях будет получать экологически чистую продукцию.

04:26
День Молодежи в Альметьевске проведут в формате «На спорте!»

Организаторы подготовили для жителей и гостей города много интересных интерактивных и развлекательных зон.

03:19
Московские бизнесмены устроят в Нижнекамске бесплатный интенсив

В программу включены живые лекции, консультации, вебинары от спикеров федерального уровня.

02:10
Мамадышский «Уругай» стал дипломантом фестиваля песни и музыки в Беларуси

Коллектив «Уругай» существует уже с 2002 года, в его составе выступают 13 музыкантов.

01:37
Бугульминцы победили в конкурсе вузовских изданий «Университетская книга 2019»

Успех авторам принесла монография «Неизвестные страницы истории Бугульминского уезда».

00:32
Специалисты проанализируют состояние транспортной системы в Нижнекамске

Представители ведомства проанализируют соблюдение требований к организации дорожного движения, транспортную безопасность, школьные маршрутные сети.

События