Рустам Минниханов обсудил вопросы взаимодействия с главой Погрануправления ФСБ

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Вадимом Митрейкиным вопросы взаимодействия в ситуациях, связанных с государственной границей.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, во встрече также приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, секретарь Совета безопасности Татарстана Рафаиль Гильманов и начальник КПП «Казань-аэропорт» отряда пограничного контроля «Поволжье» Андрей Афанасьев.

Генерал-майор Вадим Митрейкин руководит Пограничным управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям с января 2019 года. До этого его возглавлял генерал-майор Сергей Митюшин.

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