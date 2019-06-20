Новый главный редактор представлен коллективу газеты «Шахри Казан»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Нового руководителя представил сегодня коллективу городской казанской газеты «Шахри Казан» генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин. Им стал известный в Татарстане журналист, в прошлом руководитель журнала «Идель» Радик Сабиров.

«Газете “Шахри Казан“ необходимо производить качественный современный контент, учиться распространять его на всех современных носителях, активнее использовать интернет-технологии, наращивать подписку и аудиторию в соцсетях. Я не сомневаюсь, что эта задача вам по плечу», – сказал Андрей Кузьмин.

Выпускник Казанского государственного университета, Радик Сабиров пришел в журналистику в 2004 году корреспондентом республиканской электронной газеты Intertat.ru. Параллельно Сабиров занимался наукой, работая ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры методики преподавания и современной татарской литературы Института филологии и искусств.

С 2014-го по 2019 год Радик Сабиров возглавлял редакцию журнала «Идель». Благодаря его усилиям в первом полугодии 2019 года журнал нарастил подписку на 27%, показав самый существенный результат в журнальной группе АО «Татмедиа».

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