Пять выпускников из Нижнекамска сдали ЕГЭ на сто баллов

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Из 1100 нижнекамских подростков, прошедших тесты по различным предметам, пятеро выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов. Такую информацию озвучило Управление образования Нижнекамского района, передает «НТР 24».



Среди «отличников» – учащийся школы № 33, который успешно сдал экзамен по русскому языку, одиннадцатиклассник из образовательного учреждения №15, показавший лучшие результаты по физике.



Двое подростков из гимназии № 32 и лицея № 35 получили высший балл в химии, а выпускник лицея № 24 на «отлично» справился с тестами по математике.



Ранее NTR-24.RU рассказывал о том, что в Нижнекамске резервные единые госэкзамены сдают более 20 человек.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 1100 нижнекамских выпускников зажгут на набережной вместе с Lx24.

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