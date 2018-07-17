В Казани для финишеров чемпионата Европы по триатлону изготовят 800 медалей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Казани на организацию чемпионата Европы по триатлону, который пройдет с 26 по 29 июля 2019 года, планируют потратить примерно 14,5 млн рублей. Для финишировавших участников состязания должны изготовить около 800 медалей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Изготовление приблизительно 800 медалей с индивидуальным дизайном, предназначенных для достигших финиша участников триатлона, обойдется в 400 тыс. рублей.

Площадка стартового городка «должна располагаться на берегу реки Казанка, в непосредственной близости от Казанского Кремля». Стоимость ее аренды составит 325 тыс. рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 5 июля, сам он состоится 12 июля. Заказчиком работ выступает Министерство спорта РТ, финансирование поступит из бюджета Татарстана.

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