В 2020 году Казань примет конгресс спортивных вузов, в 2022-м – чемпионат мира по плаванию

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В 2020 году Казань примет конгресс спортивных вузов, а в 2022-м – чемпионат мира по плаванию. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков после рабочей встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Мы обсудили планы на ближайшие восемь лет по заявкам на крупные соревнования, Татарстан является нашим партнером по проведению спортивных и общественно значимых мероприятий. В следующем году в Казани будем проводить конгресс спортивных вузов – крупнейшее научное, образовательное совещание, а в 2022 году – чемпионат мира по плаванию», – приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РТ.

Минниханов присоединился к словам министра: «Казань приобрела огромные компетенции, большую спортивную инфраструктуру благодаря поддержке федерального Правительства и Минспорта России. Мы вырастили плеяду людей, которые умеют организовывать и проводить мероприятия».

По словам Президента Татарстана, участники встречи оценили перспективы работы Дирекции спортивных и социальных проектов, а также определили приоритетные соревнования, которые могла бы принять республика.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках улучшения материально-технической базы и строительства спортивных объектов, ход реализации в республике федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Помимо Колобкова и Минниханова, во встрече приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов и генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

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