Ирек Миннахметов: Сабантуй в Мингере будет самым лучшим в Татарстане и бесплатным

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Вход на площадку национального татарского праздника Сабантуй в селе Мингер Сабинского района РТ будет бесплатным, как и во все предыдущие годы. При этом организаторы торжества постараются сделать его более масштабным. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил один из спонсоров праздника – генеральный директор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов.

«Сабантуй в Мингере всегда был бесплатным, таким и останется. Сбор в 100 рублей будут брать только с водителей за места на специальной охраняемой оборудованной стоянке», – заверил Миннахметов.

До этого в СМИ появилась информация, что вход на майдан также собираются сделать платным. Собранные средства будто бы предполагается направить на благотворительные цели.

Сабантуй в селе Мингер традиционно считается самым масштабным из тех, что проводят в селах Татарстана. Главным событием праздника станет чемпионат мира по борьбе на поясах корэш, который пройдет совместно с первенством мира среди батыров 17-18 лет.

Кроме того, состоятся нетрадиционные конные бега, участники которых будут соревноваться между собой на рабочих лошадях, запряженных в телеги. Также будут организованы самые различные мероприятия, включая народные игры, триатлон, водные забавы. Вечером прогремит праздничный салют.

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