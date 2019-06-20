На азербайджанском Сабантуе девушки соревновались в приготовлении лапши

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Баку, в Парке Гейдара Алиева, состоится татарский национальный праздник Сабантуй-2019, сообщает пресс-служба Общественного объединения «Татарстан».



Открытие праздника прошло при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Азербайджане Михаила Бочарникова, завотдела общественно-политических связей и гуманитарных вопросов исполнительной власти Сураханского района Бархудара Бархударова, Постоянного представителя РТ в Азербайджанской Республике Альфреда Закирова и других.



На Сабантуе провели традиционные соревнования – бег в мешках, битье горшка, срезание приза ножницами с закрытыми глазами, бег с водой и коромыслами, бой с мешками, армрестлинг и другие.





В этот же день состоялся конкурс молодых невест, в ходе которого участницы продемонстрировали свои навыки в приготовлении традиционной татарской лапши.



Абсолютным батыром стал Джавид Мустафаев. Ему вручили главный приз Сабантуя – барана. Занявшим второе и третье место борцы – Джавид Абдулзаде и Адем Исмаилов – поучили ценные подарки.



Из Казани на праздник приехали – ведущий, шоумен Раиль Нуриев, певица Альбина Кармышева и звезда татарской эстрады, лауреат международных конкурсов Линара Батталова. Артисты исполнили известные хиты и татарские народные песни.





По словам Альбины Кармышевой, им было очень приятно, когда подходили местные татары и говорили, что исполнением песен «Беренче мэхэббэт», «Кубэлэгем», «Ай, былбылым» и других, артисты затронули частички их души.

«Это дорого стоит, ведь когда мы спустились к публике и под баян (прим. ред. – аккомпанировал на баяне музыкант Исмаил Сафин) исполнили татарские народные песни, многие сидели и плакали», – призналась казанская гостья.



Линара Батталова отметила, что как бы далеко от Татарстана ни жил татарский народ, он еще сильнее, сплоченнее. «И где бы ни жили татары, они очень скучают по татарскому языку, песням и традициям. И Сабантуй важен для сохранения традиций нашего народа», – поделилась Линара.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.