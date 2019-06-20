Татар-информ

20 июня 2019, 22:22

Общество

На азербайджанском Сабантуе девушки соревновались в приготовлении лапши

Рекомендуем

Общество

На азербайджанском Сабантуе девушки соревновались в приготовлении лапши

Фото: Пресс-служба Общественного объединения

В Баку отметили татарский праздник Сабантуй-2019.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Баку, в Парке Гейдара Алиева, состоится татарский национальный праздник Сабантуй-2019, сообщает пресс-служба Общественного объединения «Татарстан».

Открытие праздника прошло при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Азербайджане Михаила Бочарникова, завотдела общественно-политических связей и гуманитарных вопросов исполнительной власти Сураханского района Бархудара Бархударова, Постоянного представителя РТ в Азербайджанской Республике Альфреда Закирова и других.

На Сабантуе провели традиционные соревнования – бег в мешках, битье горшка, срезание приза ножницами с закрытыми глазами, бег с водой и коромыслами, бой с мешками, армрестлинг и другие.



В этот же день состоялся конкурс молодых невест, в ходе которого участницы продемонстрировали свои навыки в приготовлении традиционной татарской лапши.

Абсолютным батыром стал Джавид Мустафаев. Ему вручили главный приз Сабантуя – барана. Занявшим второе и третье место борцы – Джавид Абдулзаде и Адем Исмаилов – поучили ценные подарки.

Из Казани на праздник приехали – ведущий, шоумен Раиль Нуриев, певица Альбина Кармышева и звезда татарской эстрады, лауреат международных конкурсов Линара Батталова. Артисты исполнили известные хиты и татарские народные песни.



По словам Альбины Кармышевой, им было очень приятно, когда подходили местные татары и говорили, что исполнением песен «Беренче мэхэббэт», «Кубэлэгем», «Ай, былбылым» и других, артисты затронули частички их души.
«Это дорого стоит, ведь когда мы спустились к публике и под баян (прим. ред. – аккомпанировал на баяне музыкант Исмаил Сафин) исполнили татарские народные песни, многие сидели и плакали», – призналась казанская гостья.

Линара Батталова отметила, что как бы далеко от Татарстана ни жил татарский народ, он еще сильнее, сплоченнее. «И где бы ни жили татары, они очень скучают по татарскому языку, песням и традициям. И Сабантуй важен для сохранения традиций нашего народа», – поделилась Линара.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Владимир Вавилов: Хочу открыть кабинеты паллиативной помощи по всему Татарстану.
Новости дня
22:48
Исполком Набережных Челнов: многодетной семье Люльковичей оказывается посильная помощь

Сити-менеджер Автограда Ринат Абдуллин и его заместитель Рамиль Халимов посетили семью беженцев из Украины.

22:36
Баннерная выставка «Слава в руках труда!» откроется у Спасской башни Казанского Кремля

На красочных информационных тумбах развернется яркая летопись судеб простых людей, живших и трудившихся в Татарстане.

22:22
На азербайджанском Сабантуе девушки соревновались в приготовлении лапши

В Баку отметили татарский праздник Сабантуй-2019.

22:08
В Казани на три дня отключат Первый канал, «Россию 1», ТНВ и другие телеканалы и радиостанции

Ряд программ телевидения и радиовещания будет недоступен из-за ремонтных работ на казанском радиотелецентре.

21:57
Татарстанцам помогут реализовать социальный бизнес-проект благодаря форуму «Территория ритма»

«Территория ритма» приглашает татарстанцев присоединиться к форуму социального проектирования.

21:56
Мухаметшин: Цель депутатов – добиваться, чтобы рост экономики отражался на качестве жизни населения

В сентябре в Татарстане пройдут выборы депутатов парламента республики.

21:45
СХПК в Зеленодольском районе выплатил своим работникам почти 1,5 млн рублей долгов по зарплате

Минтруд продолжает работать над тем, чтобы в Татарстане соблюдались трудовые права работников в части оплаты труда.

21:31
На оживленном перекрестке Автограда отключат светофор

Светофор на пересечении проспектов Мира и улицы Беляева будет отключен 20 июня с 8 утра до 13 часов дня.

21:26
В Елабужском институте КФУ стартовала приемная кампания

В этом году на бюджетные места здесь смогут поступить 522 абитуриента.

21:12
Часть жителей Ново-Савиновского района Казани на время останется без электричества

Отключение света связано с плановым ремонтом ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций.

20:50
Роман Шаронов: «Рубин» укомплектован на 30%

Исполняющий обязанности главного тренера казанского клуба прокомментировал своё нахождение на посту.

20:44
Президент РТ: Сильные стороны «Единой России» нужно направить на реализацию принципа «все для людей»

Сегодня нет другой политической силы, кроме «Единой России», способной решать в комплексе масштабные задачи развития страны, убежден Минниханов.

20:36
Новичок «Рубина»: Пока в команде нет сыгранности, мы только стараемся понять друг друга

Олег Данченко прокомментировал проведение предсезонных сборов команды в Казани.

20:24
Шаронов проиграл свой первый матч с «Рубином»

Первый летний сбор «Рубина» заканчивается сегодня, второй пройдет в Казани же 23 июня — 6 июля.

20:18
Представители исполкома Автограда посетили семью беженцев после эфира с Путиным

Исполнительный комитет Набережных Челнов окажет содействие украинским беженцам в получении гражданства в рамках своих полномочий.

20:04
В Татарстане сократили заказник «Нерестилище стерляди» на 100 га из-за строительства автодороги М7

Под сокращение попало нерестилище «Сокольское», которое находиться на камском плесе Куйбышевского водохранилища в районе села Соколки.

19:48
Казанский вертолетный завод закупит запчасти для «Ансатов» на 266 млн рублей

Всего предполагается заказать около ста запчастей для трансмиссий воздушных судов.

19:34
КАМАЗ подарил новую лабораторию техническому колледжу имени Виктора Поташова

Теперь в арсенале студентов – семь новых двигателей Cummins, а в дальнейшем лаборатория пополнится коробками переключения передач ZF.

19:28
Рустам Минниханов: Более двух третей татарстанцев одобряют деятельность Владимира Путина

Рустам Минниханов принял участие в Конференции Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

19:20
Владимир Вавилов: Хочу открыть кабинеты паллиативной помощи по всему Татарстану.

Владимир Вавилов принял участие в конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

19:06
Светлана Захарова: Продолжительность жизни нужно увеличить до 80 лет

Участник праймериз «Единая России» Светлана Захарова представила свою программу на выборах в Госсовет РТ шестого созыва.

18:58
Фарид Мухаметшин и Владимир Чагин возглавили список «Единой России» на выборах в Госсовет РТ

В партийный список вошли 56 фамилий, порядок расположения кандидатов в списке определен итогами праймериз.

18:50
Марат Ахметов: Есть реальная возможность повысить уровень жизни на селе

Министр сельского хозяйства РТ принял участие в региональной конференции «Единой России».

18:44
Президент РТ: Важно, чтобы в Татарстане был сильный, профессиональный, работоспособный парламент

Рустам Минниханов принял участие в конференции Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

18:36
Подготовлен к выпуску тысячный номер журнала «Мэгариф»

Журнал освещает новости образовательной сферы в Татарстане и вне пределов республики.

События