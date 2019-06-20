СМИ: YouTube планирует создать отдельный сервис для детей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Видеохостинг YouTube планирует создать отдельный сервис для детей YouTube Kids, чтобы защитить несовершеннолетних от видеозаписей, которые им смотреть не положено. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, руководство компании согласно с тем, что дети часто получают контент сомнительного содержания, но вместе с тем идея создания для них отдельного сервиса является рискованной.

«Это связано с тем, что детские видео приносят миллионы долларов в рекламной индустрии», — говорится в сообщении.

Другим вариантом является отключение функции автозапуска нового видео после завершения предыдущего при просмотре видео в «детском режиме». Сейчас после просмотра одной записи автоматически включается другая.

По словам официального представителя компании, YouTube задумывается над тем, как улучшить качество видео, включая ролики для детей.

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