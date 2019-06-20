В России отзывают почти 200 автомобилей Chevrolet

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В России будет отозван 191 автомобиль марок Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette из-за неисправности электрического усилителя, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат 182 автомобиля Chevrolet Camaro и 9 автомобилей Chevrolet Corvette, реализованные в период с декабря 2016-го по январь 2019 года.

«Причиной отзыва автомобилей является то, что у некоторых автомобилей может выключиться электрический усилитель рулевого управления», — говорится в сообщении. Отмечается, что потеря электроусиления может длиться весь цикл зажигания, а может вернуться в работу после перезапуска автомобиля. Клиенты могут испытывать эти условия во время последовательных циклов зажигания. Если будет потеряно усиление, ручное управление рулевой системой полностью сохранится, но понадобится увеличенное усилие на рулевом колесе, особенно на низких скоростях, что потенциально может увеличить риск ДТП.

На транспортных средствах будет проведена замена рулевой рейки в сборе.

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