В России предложили ввести новый штраф для автомобилистов

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Правительстве России выступили с предложением штрафовать автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив. Об этом пишет «Парламентская газета».
Размер штрафа предлагается установить в размере до 2,5 тысячи рублей.
Отмечается, что инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
«Для штрафования водителей предлагают использовать систему „свободный поток“ с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободнее», — говорится в сообщении.
В настоящий момент для проезда по таким дорогам водитель должен останавливать машину на пункте взимания платы, а строительство таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.
На сегодняшний день в России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тысячи км действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.