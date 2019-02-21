Минниханов проследит за «Прямой линией с Владимиром Путиным» и посетит конференцию «Единой России»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня будет смотреть трансляцию специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» и примет участие в региональной конференции «Единой Россия», на которой обсудят подготовку партии к выборам в Госсовет РТ. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент РТ со всей серьезностью подходит к подготовке к “Прямой линии с Владимиром Путиным”. Для регионов это дополнительная возможность погрузиться в те вопросы, которые волнуют жителей. Рустам Нургалиевич будет смотреть телетрансляцию на своем рабочем месте и при необходимости будет готов подключиться к решению обсуждаемых вопросов», – сказала Галимова.

Во второй половине дня Президент РТ планирует посетить конференцию партии «Единая Россия», которая пройдет в культурном центре «Московский» в Казани. Главный вопрос повестки дня конференции республиканских партийцев – выдвижение кандидатов на выборы Госсовета Татарстана. Перечень кандидатов по партийному списку и по одномандатным округам был определен 26 мая путем предварительного голосования «Единой России».

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