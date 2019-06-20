В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о республиканском конкурсе «Инженер года»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Сегодня в 10.30 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная республиканскому конкурсу «Инженер года».

В мероприятии примут участие заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов, ректор ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» Сергей Юшко, председатель совета Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан» Айдар Сагетдинов, заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников АПП РТ (РОР) Игорь Рассман.

В ходе пресс-конференции будут затронуты такие темы, как процесс создания конкурса «Инженер года», порядок его проведения и условия участия. Также расскажут об участии молодёжи в республиканском конкурсе и возможностях реализации потенциала молодых инженеров с возможностью дальнейшего трудоустройства, повышения квалификации, карьерного роста.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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