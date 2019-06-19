Семья из Менделеевского района за победу в конкурсе «Растим помогая» выиграла экобокс для зелени

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Молодая семья Калягиных из Менделеевского района победила в конкурсе «Растим помогая», организатором которого является Аграрное молодежное объединение РТ, передает ИЦ «Менделеевск».



В качестве награды Любови и Михаилу Калягиным вручили сертификат об участии и передали установку для круглогодичного выращивания зелени.

Проект реализуется на средства гранта Президента РФ. В этом году было подано более полусотни заявок. Для участия в конкурсе необходимо было заполнить мотивационное письмо и в минутном ролике рассказать о своей семье, как живет и чем занимается в сельской местности.

С победой Калягиных поздравили исполнительный и арт-директор Аграрного молодёжного объединения РТ Лилия Шакирзянова и Ралиф Габдулхаев. Также со словами поздравлений к победителям обратились руководитель Аграрного молодежного объединения района Артем Мессеев и глава Мунайкинского поселения Руслан Кириллов.





Теперь молодая семья в домашних условиях будет получать экологически чистую продукцию: «Очень рады победе! В экобоксе можно выращивать салат, укроп, петрушку, даже клубнику и помидоры. Здорово, что существует такая инновационная установка», − поделились Любовь и Михаил Калягины.

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