Московские бизнесмены устроят в Нижнекамске бесплатный интенсив

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). С 20 по 27 июня в Нижнекамске состоится Школ бизнеса РТ – бесплатная программа для старта и развития от Сбербанка, Деловой среды и Фонда поддержки предпринимательства Татарстана, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



В программу включены живые лекции, консультации, вебинары от спикеров федерального уровня. С нижнекамцами встретятся ведущие бизнес-эксперты и действующие российские предприниматели, которые расскажут, как выбрать нишу для бизнеса, раскроют практические способы увеличения прибыли компании и секреты продвижения бизнеса без бюджета, а самозанятых научат искать клиентов.

Программа мероприятий откроется 20 июня с лекции «Как выбрать свою нишу», спикером выступит Алексей Четвергоф (сооснователь сети чайных «Пуэр Бар» и «Чайнабар», управляющий партнер «КАЗ Групп»).

21 июня состоится вебинар и консультация под названием «Автоворонки, точки контакта, упаковка, и другие не понятные слова простым языком». С нижнекамцами встретится Игорь Носов – руководитель специальных проектов компании АО «Деловая Среда», финалист Лидеров России.

25 июня руководитель коммерческих проектов компании АО «Деловая среда», эксперт в области построения системного бизнеса Александр Яковлев проведет вебинар и консультацию «Управление отношениями с клиентами».

27 июня в центре «Ковер» расскажут о креативном подходе к делу.

Для участия в бесплатном интенсиве, необходимо зарегистрироваться по ссылке. По всем вопросам обращаться в Центр поддержки предпринимательства 8-800-700-23-24, добавочный 103.

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