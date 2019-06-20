Татар-информ

20 июня 2019, 03:19

Экономика и финансы

Московские бизнесмены устроят в Нижнекамске бесплатный интенсив

Рекомендуем

Экономика и финансы

Московские бизнесмены устроят в Нижнекамске бесплатный интенсив

В программу включены живые лекции, консультации, вебинары от спикеров федерального уровня.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). С 20 по 27 июня в Нижнекамске состоится Школ бизнеса РТ – бесплатная программа для старта и развития от Сбербанка, Деловой среды и Фонда поддержки предпринимательства Татарстана, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В программу включены живые лекции, консультации, вебинары от спикеров федерального уровня. С нижнекамцами встретятся ведущие бизнес-эксперты и действующие российские предприниматели, которые расскажут, как выбрать нишу для бизнеса, раскроют практические способы увеличения прибыли компании и секреты продвижения бизнеса без бюджета, а самозанятых научат искать клиентов.

Программа мероприятий откроется 20 июня с лекции «Как выбрать свою нишу», спикером выступит Алексей Четвергоф (сооснователь сети чайных «Пуэр Бар» и «Чайнабар», управляющий партнер «КАЗ Групп»).

21 июня состоится вебинар и консультация под названием «Автоворонки, точки контакта, упаковка, и другие не понятные слова простым языком». С нижнекамцами встретится Игорь Носов – руководитель специальных проектов компании АО «Деловая Среда», финалист Лидеров России.

25 июня руководитель коммерческих проектов компании АО «Деловая среда», эксперт в области построения системного бизнеса Александр Яковлев проведет вебинар и консультацию «Управление отношениями с клиентами».

27 июня в центре «Ковер» расскажут о креативном подходе к делу.

Для участия в бесплатном интенсиве, необходимо зарегистрироваться по ссылке. По всем вопросам обращаться в Центр поддержки предпринимательства 8-800-700-23-24, добавочный 103.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

К WorldSkills Kazan 2019 предложили увеличить ассортимент азиатских блюд в казанских ресторанах
Новости дня
04:26
День Молодежи в Альметьевске проведут в формате «На спорте!»

Организаторы подготовили для жителей и гостей города много интересных интерактивных и развлекательных зон.

03:19
Московские бизнесмены устроят в Нижнекамске бесплатный интенсив

В программу включены живые лекции, консультации, вебинары от спикеров федерального уровня.

02:10
Мамадышский «Уругай» стал дипломантом фестиваля песни и музыки в Беларуси

Коллектив «Уругай» существует уже с 2002 года, в его составе выступают 13 музыкантов.

01:37
Бугульминцы победили в конкурсе вузовских изданий «Университетская книга 2019»

Успех авторам принесла монография «Неизвестные страницы истории Бугульминского уезда».

00:32
Специалисты проанализируют состояние транспортной системы в Нижнекамске

Представители ведомства проанализируют соблюдение требований к организации дорожного движения, транспортную безопасность, школьные маршрутные сети.

19.06 23:50
Сармановское предприятие уличили в загрязнении окружающей среды

Эксперты Минэкологии РТ выявили разлив нефтепродуктов на участке площадью 16 квадратных метра.

19.06 23:12
Всероссийский зачет по финансовой грамотности смогли сдать более 2,5 тыс. татарстанцев

Из 19880 участников сдать зачет смог лишь каждый седьмой татарстанец, ответив верно на 23 и более вопросов из 30.

19.06 22:44
Российские вузы хотят обязать организовывать практику для студентов
19.06 22:20
Заслуженный артист России Альберт Асадуллин привез в Нижнекамск уникальную программу

Обладатель уникального голоса собрал в Доме народного творчества полный зал.

19.06 22:06
Новый детский сад на 260 мест в «Салават купере» достроят к сентябрю

Ход строительства дошкольного образовательного учреждения проверили сотрудники Госстройнадзора РТ.

19.06 21:43
В садово-огороднических товариществах Татарстана в ходе капремонта пробурят новые скважины

Всего на капитальный ремонт хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ потратят около 126 млн рублей.

19.06 21:39
Следком расследует гибель мужчины, обнаруженного на проводах в Заинском районе

Следователи предполагают, что мужчина собирался срезать провода, залез на столб и был убит током.

19.06 21:33
В Елабуге на территории бывшего городского пляжа создается рекреационная зона отдыха

Купаться здесь можно будет лишь после приобретения спасательного оборудования.

19.06 21:18
Теннисисты со всей страны съедутся на всероссийский любительский турнир в Казани

На открытии турнира гимнасты из спортивной школы «Вдохновение» представят зрителям свое выступление.

19.06 21:10
К флагу WorldSkills прикрепили нашивку герба Спасского района РТ

К спассцам флаг прибыл из Сабинского района.

19.06 21:02
Новый сезон альметьевских «Сказок о золотых яблоках» включит серию «Мой город, моя улица»

В новом сезоне для альметьевцев проведут мастер-классы художники из Уругвая, Аргентины, Испании.

19.06 20:48
В Татарстане впервые пройдет платный Сабантуй

По словам организаторов, собранные от реализации билетов средства направят на благотворительность.

19.06 20:28
Жители домов по улице Волкова останутся без воды на сутки

Автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявка от населения.

19.06 20:24
Ильсур Хадиуллин: Обучение и воспитание на родном языке в детсадах РТ сохраняется на уровне 54%

Необходимо повышать имидж детских садов с родным языком воспитания и обучения, уверен первый заместитель министра образования и науки РТ.

19.06 20:16
Тетюшане оказали помощь заблудившейся в городе косуле

Грациозное животное с ветвистыми рогами в панике металось в поисках выхода.

19.06 20:00
Бурганов: Нет проблемы в том, чтобы организовать в школах и детсадах Татарстана халяльное питание

В целом учащимся предложена сбалансированная пища, в которой достаточное количество калорий и витаминов, отметил глава Минобрнауки РТ.

19.06 19:52
В Татарстане восстановили более половины вырубленного леса

Восстановление лесов проходит в рамках нацпроекта «Экология».

19.06 19:44
В «Ночь науки» в челнинском институте КФУ пройдут мастер-классы по иероглифике и сыроделанию

Для гостей мероприятия будут работать около 20 развлекательных и научных площадок.

19.06 19:38
На закупку лесохозяйственной техники и оборудования в РТ за год направят 4,5 млн рублей

Региональный проект «Сохранение лесов» будет реализовываться в Татарстане с 2019 по 2024 годы.

19.06 19:26
Татарстанские гимнастки выступили со специальной программой на авиашоу во Франции

Спортсменки приняли участие в презентации вертолета «Ансат».

События