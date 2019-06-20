День Молодежи в Альметьевске проведут в формате «На спорте!»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). День Молодежи в этом году в Альметьевске пройдет в формате «На спорте!». В этом году праздник состоится 29 июня на одной из самых красивых площадок Альметьевска – на городском пляже, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Организаторы подготовили для жителей и гостей города много интересных интерактивных и развлекательных зон. Праздник начнется в десять утра, затем состоится молодежная спартакиада. Параллельно со спортивными состязаниями будет работать детская анимация, развлечения и игры.



В течение всего дня гости пляжа смогут посетить различные тематические, интерактивные зоны. В 13.00 начнется пенная дискотека под выступление кавер-группы «Австралия».



С 15.00 будет проходить дискотека под открытым небом, на которой выступят популярные музыкальные исполнители – Mr. Simon, DJ Groove, DJ и ведущий Александр Анатольевич.





Завершится праздник фейерверком.

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