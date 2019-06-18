Специалисты проанализируют состояние транспортной системы в Нижнекамске

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамск приехала комиссия Ространснадзора. До 15 июля специалисты будет проводить плановую проверку в городе и районе и дадут детальный анализ системы города, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Представители ведомства проанализируют соблюдение требований к организации дорожного движения, транспортную безопасность, школьные маршрутные сети, состояние навигационного контроля и многое другое.



Начальник Прикамского отдела автотранспортного и автодорожного надзора, контроля международных автомобильных перевозок Анатолий Жаренков отметил, что, например, по перевозкам детей необходимо знать, какого года выпуска автобусы, каких марок, какой у них километраж, как осуществляется мониторинг в системе ГЛОНАСС.



Аналогичная проверка проходила несколько лет назад. «В 2016-м минимальные замечания были. В этом году, наверное, тоже так будет», – отметил Анатолий Жаренков.

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