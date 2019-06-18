Мамадышский «Уругай» стал дипломантом фестиваля песни и музыки в Беларуси

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Мамадышцы приняли участие в XXVI Международном фестивале «Днепровские голоса» в Беларуси, на котором ансамбль «Уругай» под руководством Николая Михайлова стал дипломантом фестиваля, пишет газета «Нократ».



Праздник фольклорного искусства собрал гостей в городе Дубровно Витебской области. На фестивале приняли участие около двадцати коллективов из семи стран мира: России, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Молдовы и Беларучи. Россию представили три коллектива: два фольклорных ансамбля из Смоленской области и мамадышский «Урагай» из Татарстана.



Композиции на разных языках мира звучали несколько дней. Кроме того, мамадышский ансамбль выступил еще и с полуторачасовой программой в деревне Осиноторф Дубровинского района. Песни на татарском, кряшенском, русском языках в исполнении мамадышских артистов очень понравились белорусскому зрителю.



Коллектив «Уругай» существует уже с 2002 года, в его составе выступают 13 музыкантов. В репертуар ансамбля входит несколько десятков кряшенских песен. Артисты являются постоянными участниками республиканских и всероссийских мероприятий, а в этом году приняли участие и в международном фестивале.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мамадышские артисты и рукодельницы представили Татарстан на фестивале «Днепровские голоса в Дубровно». Мамадышские мастерицы впервые приняли участие в фестивале подобного масштаба.

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