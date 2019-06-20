Бугульминцы победили в конкурсе вузовских изданий «Университетская книга 2019»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Представители Бугульмы одержали победу в VII Межрегиональном конкурсе вузовских изданий «Университетская книга 2019» в категории «Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание», пишет «Бугульминская газета».



В этом году конкурс состоялся на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации совместно с информационно-аналитическим журналом «Университетская КНИГА».



В конкурсе приняли участие отдельные авторы и научные коллективы высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Саратова, Казани, Чебоксар, Владивостока и других городов РФ.



Бугульму представляли авторский коллектив бугульминского филиала «КНИТУ» Станислав Недобежкин и Гузель Рахимова. Успех авторам принесла монография «Неизвестные страницы истории Бугульминского уезда».

Книга была презентована широкой общественности в 2017 году и получила высокую оценку экспертов.



Ранее Станислав Недобежкин и Гузель Рахимова представляли Бугульму на престижных научных конкурсах не только в России, но и за ее пределами.

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