Татар-информ

20 июня 2019, 01:37

Наука и образование

Бугульминцы победили в конкурсе вузовских изданий «Университетская книга 2019»

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Наука и образование

Бугульминцы победили в конкурсе вузовских изданий «Университетская книга 2019»

Успех авторам принесла монография «Неизвестные страницы истории Бугульминского уезда».

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Представители Бугульмы одержали победу в VII Межрегиональном конкурсе вузовских изданий «Университетская книга 2019» в категории «Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание», пишет «Бугульминская газета».

В этом году конкурс состоялся на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации совместно с информационно-аналитическим журналом «Университетская КНИГА».

В конкурсе приняли участие отдельные авторы и научные коллективы высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Саратова, Казани, Чебоксар, Владивостока и других городов РФ.

Бугульму представляли авторский коллектив бугульминского филиала «КНИТУ» Станислав Недобежкин и Гузель Рахимова. Успех авторам принесла монография «Неизвестные страницы истории Бугульминского уезда».
Книга была презентована широкой общественности в 2017 году и получила высокую оценку экспертов.

Ранее Станислав Недобежкин и Гузель Рахимова представляли Бугульму на престижных научных конкурсах не только в России, но и за ее пределами.

 

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