(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Следком расследует гибель мужчины, обнаруженного на проводах в Заинском районе, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи изучают подробности произошедшего, по итогам расследования будет принято процессуальное решение», – рассказал Шептицкий.

По его словам, первыми на место прибыли сотрудники энергосети, узнав о скачке напряжения у заправки «Татнефть» на спуске к реке Зай. Именно они обнаружили висящее на проводах обугленное тело. Кроме того, на месте происшествия загорелась трава, в связи с чем туда также прибыли пожарные.

На месте происшествия нашли инструменты погибшего. Предположительно, 38-летний безработный мужчина собирался срезать провода, залез на столб и скончался от удара током.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагедия произошла неподалеку от деревни Димитрово.

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