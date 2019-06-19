Российские вузы хотят обязать организовывать практику для студентов

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В России предлагают обязать вузы организовывать практику для всех студентов по сетевой форме. Соответствующий законопроект рассматривает Комитет Госдумы по образованию и науке, сообщает Минобрнауки РТ.

Проект закона направлен на формирование единого подхода к организации практической подготовки обучающихся, которая является частью профессиональной подготовки.

«Образовательная организация получит возможность направить своего студента на практику или прохождение спецкурса в другое учреждение или даже другой регион. Студент проходит спецкурс, получает там необходимые знания и отметку, которую потом учитывают в дипломе», – отмечается в сообщении министерства.

Ранее Правительство РФ опубликовало официальный отзыв, в котором законопроект поддерживается, но при этом обозначен ряд замечаний.

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