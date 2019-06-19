(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Татарстане впервые пройдет платный Сабантуй. 23 июня праздник плуга проведут в селе Мингер Сабинского района, сообщают организаторы мероприятия.

Отмечается, что за вход на территорию праздника в этом году гости должны будут заплатить 100 рублей. По словам организаторов, все собранные средства направят на благотворительность. При приобретении билета всем прибывшим будут выдавать сувенирный браслет с надписью «Добрые руки – Игелекле куллар».

Главным событием праздника станет чемпионат мира по борьбе на поясах корэш, который пройдет совместно с первенством мира среди батыров 17-18 лет. Пройдут нетрадиционные конные бега, участники которых будут соревноваться между собой на рабочих лошадях, запряженных в телеги. Также будут организованы различные мероприятия, включая народные игры, триатлон, водные забавы и пр. Вечером прогремит праздничный салют.

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