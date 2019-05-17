Бурганов: Нет проблемы в том, чтобы организовать в школах и детсадах Татарстана халяльное питание

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане нет проблемы по организации халяльного питания в школах и детских садах. Об этом заявил журналистам на секции августовского совещания работников педобразования «Управление качеством дошкольного образования: опыт, проблемы, перспективы» глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

«Сегодня нет никакой проблемы организовать халяльное питание. Так же как нет проблемы организовать кошерное питание или диетическое для детей, имеющих проблемы со здоровьем. Комбинаты школьного питания могут любую проблему решить. Если есть сигналы с таким питанием, мы готовы посодействовать», – сказал министр образования и науки РТ.

Рафис Бурганов также отметил, что при посещении образовательных учреждений республики лично пробует блюда в школьных столовых. «Полтора года я в должности министра образования, но и раньше питался в студенческой столовой, а сегодня еще дополнительно бываю в школах и там пробую блюда. То есть на себе все это ощущаю и не могу сказать, что та пища нездоровая. У нас есть хорошо работающий Роспотребнадзор, который постоянно все параметры замеряет. Наверное, хотелось бы видеть большее количество продуктов, но в целом школьникам предложена сбалансированная пища, в которой достаточное количество калорий и витаминов», – поделился он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в школах страны питание двух видов, один из которых будет предназначаться для детей, больных диабетом.

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