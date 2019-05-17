Татар-информ

19 июня 2019, 20:00

Наука и образование

Бурганов: Нет проблемы в том, чтобы организовать в школах и детсадах Татарстана халяльное питание

Рекомендуем

Наука и образование

Бурганов: Нет проблемы в том, чтобы организовать в школах и детсадах Татарстана халяльное питание

Фото: архив/Регина Гумарова

В целом учащимся предложена сбалансированная пища, в которой достаточное количество калорий и витаминов, отметил глава Минобрнауки РТ.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане нет проблемы по организации халяльного питания в школах и детских садах. Об этом заявил журналистам на секции августовского совещания работников педобразования «Управление качеством дошкольного образования: опыт, проблемы, перспективы» глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

«Сегодня нет никакой проблемы организовать халяльное питание. Так же как нет проблемы организовать кошерное питание или диетическое для детей, имеющих проблемы со здоровьем. Комбинаты школьного питания могут любую проблему решить. Если есть сигналы с таким питанием, мы готовы посодействовать», – сказал министр образования и науки РТ.

Рафис Бурганов также отметил, что при посещении образовательных учреждений республики лично пробует блюда в школьных столовых. «Полтора года я в должности министра образования, но и раньше питался в студенческой столовой, а сегодня еще дополнительно бываю в школах и там пробую блюда. То есть на себе все это ощущаю и не могу сказать, что та пища нездоровая. У нас есть хорошо работающий Роспотребнадзор, который постоянно все параметры замеряет. Наверное, хотелось бы видеть большее количество продуктов, но в целом школьникам предложена сбалансированная пища, в которой достаточное количество калорий и витаминов», – поделился он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в школах страны питание двух видов, один из которых будет предназначаться для детей, больных диабетом. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ильсур Хадиуллин: Обучение и воспитание на родном языке в детсадах РТ сохраняется на уровне 54%
Новости дня
21:10
К флагу WorldSkills прикрепили нашивку герба Спасского района РТ

К спассцам флаг прибыл из Сабинского района.

21:02
Новый сезон альметьевских «Сказок о золотых яблоках» включит серию «Мой город, моя улица»

В новом сезоне для альметьевцев проведут мастер-классы художники из Уругвая, Аргентины, Испании.

20:48
В Татарстане впервые пройдет платный Сабантуй

По словам организаторов, собранные от реализации билетов средства направят на благотворительность.

20:28
Жители домов по улице Волкова останутся без воды на сутки

Автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявка от населения.

20:24
Ильсур Хадиуллин: Обучение и воспитание на родном языке в детсадах РТ сохраняется на уровне 54%

Необходимо повышать имидж детских садов с родным языком воспитания и обучения, уверен первый заместитель министра образования и науки РТ.

20:16
Тетюшане оказали помощь заблудившейся в городе косуле

Грациозное животное с ветвистыми рогами в панике металось в поисках выхода.

20:00
Бурганов: Нет проблемы в том, чтобы организовать в школах и детсадах Татарстана халяльное питание

В целом учащимся предложена сбалансированная пища, в которой достаточное количество калорий и витаминов, отметил глава Минобрнауки РТ.

19:52
В Татарстане восстановили более половины вырубленного леса

Восстановление лесов проходит в рамках нацпроекта «Экология».

19:44
В «Ночь науки» в челнинском институте КФУ пройдут мастер-классы по иероглифике и сыроделанию

Для гостей мероприятия будут работать около 20 развлекательных и научных площадок.

19:38
На закупку лесохозяйственной техники и оборудования в РТ за год направят 4,5 млн рублей

Региональный проект «Сохранение лесов» будет реализовываться в Татарстане с 2019 по 2024 годы.

19:26
Татарстанские гимнастки выступили со специальной программой на авиашоу во Франции

Спортсменки приняли участие в презентации вертолета «Ансат».

19:20
Рафис Бурганов: Новых решений по абонентской плате в детсадах Татарстана не готовим

Все решения о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольном учреждении приняты, отметил глава Минобрнауки РТ.

19:14
Казанская «Река Замбези» станет первым зоопарком в России с африканскими слонами

Директор казанской «Реки Замбези» рассказал о новых животных и казусах во время стройки.

19:01
На временную работу в Елабуге устроятся 500 подростков

В центре занятости рассказали, в каких отраслях заняты сегодня подростки города.

18:54
Эстафета флага WorldSkills достигнет Атнинского района

Эстафета стартовала в Сочи 21 октября 2017 года на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов.

18:52
Бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов покорил Эльбрус

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей поделился своими впечатлениями о восхождении через свою страничку в Instagram.

18:48
«Он извинился, как мог»: Ранэль Зинатуллин о башкирском художнике и скандальной карикатуре на Казань

Карикатурист Бузыкаев признался постоянному представителю Татарстана в Башкортостане, что не ожидал «такой реакции» на свою работу.

18:30
Минниханов: Группа «Россия – Исламский мир» направлена на развитие экономических и культурных связей

Президент РТ рассказал послам стран-членов Организации исламского сотрудничества о развитии контактов между Россией и мусульманскими странами.

18:24
Перенесший операцию тигренок Луна постепенно восстанавливается в казанском зооботсаде

Лечение тигренка Луны, изъятого у наркоторговцев в Татарстане, продолжается в Казани.

18:16
Коррекционная школа Автограда получила на капремонт 40 млн рублей из республиканского бюджета

Строители уже приступили к покраске фасада и благоустройству территории образовательного учреждения.

18:08
Воспитатели полилингвальных детсадов РТ будут общаться с детьми на татарском и английском языках

В Татарстане по проекту Шаймиева создаются полилингвальные образовательные комплексы, в состав которых будут входить базовые детские сады.

17:56
Более двух тысяч гектаров леса восстановили в Татарстане за первую половину 2019 года

Лесовосстановление проходит в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан».

17:40
Казанский зоопарк проведет реставрацию старинной оранжереи и Дома Фукса

Старая часть казанского зоопарка закроется на реконструкцию после открытия «Реки Замбези» и размещения хозяйственной зоны.

17:31
Пожарные сняли с электропроводов обгоревшее тело жителя Заинска

Мужчину обнаружили пожарные, прибывшие в район деревни Димитрово тушить горящую траву.

17:28
Рафис Бурганов: Результаты по основным предметам ЕГЭ выпускников Татарстана лучше прошлогодних

Татарстан может попасть в топ-5 регионов России по баллам ЕГЭ выпускников, убежден глава Минобрнауки РТ.

События